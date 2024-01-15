ЦСКА отказался от подписания центрального защитника

Московский ЦСКА не собирается подписывать нового центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Как информирует Bobsoccer, руководство российского клуба окончательно отказалось от приобретения защитника Алаа Грама, выступающего за тунисский клуб «Сфаксьен». Такое решение принято из-за ограниченного финансового бюджета.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге подопечные Владимира Федотова ушли на восьмом месте в турнирной таблице. В активе «армейцев» 28 баллов. В первом матче чемпионата страны после паузы ЦСКА на домашнем стадионе примет «Оренбург».