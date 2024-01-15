Александр Мостовой: Бакаев мог стать преемником Промеса в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о бывшем игроке «красно-белых» Зелимхане Бакаеве.

«Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом — зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», — заявил Мостовой в беседе с «РБ Спорт».

По его мнению, проблемы Зелимхана мог быть связаны с психологией, поскольку игрок перестал полностью выкладываться в матчах.

Напомним, что Бакаев выступает в ОАЭ за клуб «Аль-Вахда» на правах аренды из «Зенита». В Санкт-Петербург полузащитник отправился в 2022 году.