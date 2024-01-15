Круговой высказался о старте сборов «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой дал комментарий касательно старта зимних сборов «сине-бело-голубых».

«Ощущения отличные! Самое главное сейчас - набрать физические данные, в оптимальное состояние прийти. Первое время будет тяжело, но это сборы - уверен, что работа приведёт к успеху», - приводятся слова футболиста на официальном сайте петербургского клуба.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к Данилу со стороны московского ЦСКА.

В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 12 поединках чемпионата России. 25-летний футболист отметился результативной передачей.