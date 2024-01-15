Дьяков: «Сочи» сохранит прописку в РПЛ

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы «Сочи» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«У «Сочи» есть неплохой состав. Я думаю, они хорошо усилятся. Да, «Сочи» провалил первую часть сезона, поэтому идёт на последнем месте. Думаю, клуб исправит ситуацию и сохранит прописку», — приводит слова экс-игрока «РБ Спорт». По его мнению, руководству клуба в том числе необходимо работать над увеличением посещаемости домашних встреч сочинцев.

После 18-ти туров РПЛ «Сочи» замыкают турнирную таблицу чемпионата, набрав за 18 туров всего 11 очков.