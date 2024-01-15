Мостовой рассказал, в каком клубе хочет тренировать

Экс-футболист испанской «Сельты» и национальной сборной России Александр Мостовой, который проходит обучение на тренера, рассказал, где хочет работать.

«Я в Медиалиге был уже. Не для этого 30 лет в футбол играл на высочайшем уровне, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Жду предложения от клуба РПЛ», - приводит слова Мостового Rusfootball.

Ранее сообщалось, что интерес к Александру проявлял красноярский «Енисей». В итоге клуб Мелбет-Первой лиги сделал выбор в пользу бывшего игрока московского «Спартака» Андрея Тихонова.

Тихонов ответил, возьмёт ли Мостового в «Енисей»