Акинфеев, Дзюба, Промес, – футболисты РПЛ, у которых заканчиваются контракты летом

У звёздных ветеранов РПЛ Игоря Акинфеева, Артёма Дзюбы, Квинси Промеса, Антона Шунина и Эрика Бикфалви подходят к завершению их контракты. Увидим ли мы их ближайшим летом, продолжат ли игроки-ветераны выступление в РПЛ? Ответы на эти вопросы мы скоро получим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об их перспективах.
Квинси Промес
Для уроженца Амстердама и одиннадцатого в списке лучших бомбардиров РПЛ за все годы нынешний сезон уже седьмой в «Спартаке». В этот период были случаи, когда Промес имел проблемы с законом. В 2020 году он был задержан за инцидент с поножовщиной, а в 2023-м был признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах. Позже, в том же году, Промес был привлечён к уголовной ответственности за то, что якобы занимался торговлей кокаином. У России нет договора с Нидерландами об экстрадиции, и это позволяет ему оставаться в Москве. По неофициальной информации, автоматическое продление соглашения Промеса с клубом было активировано ещё в конце прошлого года.
Фёдор Смолов
В активе форварда столичного «Динамо» четыре забитых мяча в текущем розыгрыше чемпионата России. На пике карьеры, в августе 2018 года, Смолов попал в дорожно-транспортное происшествие. Его BMW M5 не подлежал восстановлению, а сам Фёдор скрылся с места происшествия, так как у него были просрочены права. Прошлой весной истекающий контракт с «Динамо» был продлён до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации ещё на один сезон. В прошлом году контракт был подписан 31 мая, есть вероятность, что и нынешняя весна будет затяжной для Смолова. Но это в большей степени всё же зависит от самого Фёдора.
Артём Дзюба
В контракте лучшего бомбардира в истории РПЛ есть пункт, что при достижении 12 очков по системе «гол + пас» его контракт автоматически продлевается ещё на год. Сейчас в активе Артёма 8 результативных очков (7 из них в рамках РПЛ и ещё один голевой пас в Кубке России) и впереди 40% турнирной дистанции.
Игорь Акинфеев
За все годы выступлений в армейском клубе переговоров о контракте между Акинфеевым и ЦСКА не было в принципе. Надо просто играть в футбол, вот и всё – считает многоопытный вратарь-легенда. Продолжение игровой карьеры в большей степени зависит от самого Игоря. А поиграть он ещё должен.
Антон Шунин
С «Динамо» Антон связан с 7 лет – с 1994 года. Поздней осенью 2023 года Антон превзошёл рекорд самого Льва Яшина по количеству проведённых игр за «Динамо». Ещё один вратарь-легенда столичного клуба уже не считается однозначно стражем ворот №1 в своём клубе. Есть вероятность, что Шунину предложат место функционера в родном клубе.
Эрик Бикфалви
В Россию румынский форвард перебрался в 2016 году. Старт российского этапа карьеры пришёлся на Томск. Но уже семь лет, как Эрик в Екатеринбурге, и в определённой степени он стал своеобразной легендой клуба из столицы Урала. Президент клуба Григорий Иванов сообщал, что собирается предложить Бикфалви работу в клубе по окончании игровой карьеры.
Помимо вышеперечисленных футболистов в список игроков с истекающими контрактами также входят:
«Спартак»:
Георгий Джикия, Виктор Мозес.
«Локомотив»:
Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Станислав Магкеев.
ЦСКА:
Фёдор Чалов, Антон Заболотоный, Константин Кучаев.
«Динамо»:
Муми Нгамалё, Эли Даса.
«Зенит»:
Данил Круговой, Марио Фернандес, Михаил Кержаков.
«Краснодар»:
Кайо, Сергей Петров.
Игроки-ветераны РПЛ, у которых завершается контракт по окончании сезона
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|Фёдор Смолов
|«Динамо»
|33
|Квинси Промес
|«Спартак»
|32
|Эрик Бикфалви
|«Урал»
|35
|Антон Шунин
|«Динамо»
|36
|Артём Дзюба
|«Локомотив»
|36
|Игорь Акинфеев
|ЦСКА
|37
Константин Лицин
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