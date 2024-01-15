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Акинфеев, Дзюба, Промес, – футболисты РПЛ, у которых заканчиваются контракты летом

15 Января 2024 • 12:05 Комментировать

У звёздных ветеранов РПЛ Игоря Акинфеева, Артёма Дзюбы, Квинси Промеса, Антона Шунина и Эрика Бикфалви подходят к завершению их контракты. Увидим ли мы их ближайшим летом, продолжат ли игроки-ветераны выступление в РПЛ? Ответы на эти вопросы мы скоро получим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об их перспективах.

Квинси Промес

Для уроженца Амстердама и одиннадцатого в списке лучших бомбардиров РПЛ за все годы нынешний сезон уже седьмой в «Спартаке». В этот период были случаи, когда Промес имел проблемы с законом. В 2020 году он был задержан за инцидент с поножовщиной, а в 2023-м был признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах. Позже, в том же году, Промес был привлечён к уголовной ответственности за то, что якобы занимался торговлей кокаином. У России нет договора с Нидерландами об экстрадиции, и это позволяет ему оставаться в Москве. По неофициальной информации, автоматическое продление соглашения Промеса с клубом было активировано ещё в конце прошлого года.

Фёдор Смолов

В активе форварда столичного «Динамо» четыре забитых мяча в текущем розыгрыше чемпионата России. На пике карьеры, в августе 2018 года, Смолов попал в дорожно-транспортное происшествие. Его BMW M5 не подлежал восстановлению, а сам Фёдор скрылся с места происшествия, так как у него были просрочены права. Прошлой весной истекающий контракт с «Динамо» был продлён до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации ещё на один сезон. В прошлом году контракт был подписан 31 мая, есть вероятность, что и нынешняя весна будет затяжной для Смолова. Но это в большей степени всё же зависит от самого Фёдора.

Артём Дзюба

В контракте лучшего бомбардира в истории РПЛ есть пункт, что при достижении 12 очков по системе «гол + пас» его контракт автоматически продлевается ещё на год. Сейчас в активе Артёма 8 результативных очков (7 из них в рамках РПЛ и ещё один голевой пас в Кубке России) и впереди 40% турнирной дистанции.

Игорь Акинфеев

За все годы выступлений в армейском клубе переговоров о контракте между Акинфеевым и ЦСКА не было в принципе. Надо просто играть в футбол, вот и всё – считает многоопытный вратарь-легенда. Продолжение игровой карьеры в большей степени зависит от самого Игоря. А поиграть он ещё должен.

Антон Шунин

С «Динамо» Антон связан с 7 лет – с 1994 года. Поздней осенью 2023 года Антон превзошёл рекорд самого Льва Яшина по количеству проведённых игр за «Динамо». Ещё один вратарь-легенда столичного клуба уже не считается однозначно стражем ворот №1 в своём клубе. Есть вероятность, что Шунину предложат место функционера в родном клубе.

Эрик Бикфалви

 В Россию румынский форвард перебрался в 2016 году. Старт российского этапа карьеры пришёлся на Томск. Но уже семь лет, как Эрик в Екатеринбурге, и в определённой степени он стал своеобразной легендой клуба из столицы Урала. Президент клуба Григорий Иванов сообщал, что собирается предложить Бикфалви работу в клубе по окончании игровой карьеры.

Помимо вышеперечисленных футболистов в список игроков с истекающими контрактами также входят:

«Спартак»:

Георгий Джикия, Виктор Мозес.

«Локомотив»:

Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Станислав Магкеев.

ЦСКА:

Фёдор Чалов, Антон Заболотоный, Константин Кучаев.

«Динамо»:

Муми Нгамалё, Эли Даса.

«Зенит»:

Данил Круговой, Марио Фернандес, Михаил Кержаков.

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«Краснодар»:

Кайо, Сергей Петров.

Игроки-ветераны РПЛ, у которых завершается контракт по окончании сезона

Игрок
Клуб
Возраст
Фёдор Смолов  «Динамо» 33
Квинси Промес  «Спартак»  32
Эрик Бикфалви «Урал» 35
Антон Шунин  «Динамо» 36
Артём Дзюба «Локомотив» 36
Игорь Акинфеев  ЦСКА 37

Константин Лицин

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