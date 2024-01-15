Йевтич летит на сбор с «Рубином»

Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич отправится вместе с одноклубниками на тренировочный сбор в Турцию. Об этом информирует пресс-служба российского клуба.

Напомним, что Дарко не появлялся на поле с лета 2022 года, когда получил разрыв крестообразных связок колена.

30-летний швейцарец выступает за казанский клуб с января 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Рубин» набрал 28 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после перерыва казанцы сыграют с «Краснодаром».