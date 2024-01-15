Стрепетов: Чистяков принял важное решение пойти в «Сочи»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов оценил переход Дмитрия Чистякова в «Сочи» на правах аренды.

«То, что Чистяков принял решение пойти в «Сочи» — я считаю, это очень важное решение. И для «Сочи» это очень хорошее усиление, опытный защитник, в пару к Дркушичу. У него есть опыт, уверенность, мастерство. Да и по своим лидерским качествам он очень хорошо подходит «Сочи», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, Чистяков при любой комбинации защитников будет полезен «южанам», вне зависимости от будущего Вани Дркушича в составе клуба из Олимпийской столицы.

В воскресенье, 14 января, Чистяков официально присоединился к «Сочи», перейдя на правах аренды до конца текущего сезона. В футболке «Зенита» игрок провёл лишь восемь матчей в нынешней кампании.