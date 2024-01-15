Стрепетов: Семак будет против ухода Кругового в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов оценил слухи о возможном переходе Данила Кругового в ЦСКА

«Семак будет против ухода Кругового. Потому что справа много исполнителей – Караваев, тот же Фернандес, Сутормин. Правый фланг напичкан, а слева только Сантос и Круговой. И Семак, я уверен, это понимает», – заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, по физическим данным и кондициям Круговой является игроком старта для любого клуба РПЛ, отметив, что для ЦСКА Круговой стал бы сильным приобретением.

В нынешнем сезоне Данил провёл 18 матчей в рамках всех состязаний, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в два миллиона евро.