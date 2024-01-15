Агент Мартина Крамарича подтвердил, что игрок останется в «Сочи»

Матей Шкегро, представитель футболиста «Сочи» Мартина Крамарича, высказался о перспективах полузащитника в клубе РПЛ.
«Мартин не покинет «Сочи», — кратко подтвердил агент футболиста в комментарии для «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне на счету Крамарича 19 матчей в составе клуба из Олимпийской столицы, в которых игрок стал автором четырёх забитых голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартина в 800 тысяч евро.
Ранее «Сочи» объявил о прекращении сотрудничества с Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе. Клуб замыкает турнирную таблицу РПЛ.
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