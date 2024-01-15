Агент Мартина Крамарича подтвердил, что игрок останется в «Сочи»

Матей Шкегро, представитель футболиста «Сочи» Мартина Крамарича, высказался о перспективах полузащитника в клубе РПЛ.

«Мартин не покинет «Сочи», — кратко подтвердил агент футболиста в комментарии для «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Крамарича 19 матчей в составе клуба из Олимпийской столицы, в которых игрок стал автором четырёх забитых голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мартина в 800 тысяч евро.

Ранее «Сочи» объявил о прекращении сотрудничества с Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе. Клуб замыкает турнирную таблицу РПЛ.