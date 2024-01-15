Ерохин назвал главную задачу «Зенита» на вторую часть сезона

Игрок средней линии петербургского «Зенита» Александр Ерохин озвучил главную задачу «сине-бело-голубых» на вторую половину нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Цель на вторую часть сезона РПЛ - вернуться на первое место и стать чемпионами. Единственная задача, которая перед нами стоит», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Напомним, что в настоящий момент розыгрыш Российской премьер-лиги находится на зимней паузе.

После 18 проведенных туров чемпионата страны «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла. Топ-3 замыкает столичное «Динамо».