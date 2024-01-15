Кечинов считает, что Абаскаль не рассчитывает на Мелёшина

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем Павла Мелёшина в составе «красно-белых».

«На Мелёшина Абаскаль, судя по всему, не особо рассчитывает. Даже в последних играх кубка его не ставил. Но если его отпускать, нужен нападающий», — заявил Кечинов в интервью «РБ Спорт». По его мнению, «Спартаку» необходимо качественное подписание в линию нападения, выразив надежду на наличие переговоров.

В нынешнем сезоне Мелёшин провёл восемь матчей в рамках всех турниров, забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего игрока в 500 тысяч евро.