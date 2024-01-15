Кечинов: Зобнин — главный кандидат на уход из «Спартака» зимой

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы Романа Зобнина в футболке «красно-белых».

«Зобнин — главный кандидат на то, чтобы покинуть «Спартак» в это межсезонье. Мы все видим, что он стал играть меньше, на и мальчик он уже не молодой. Плюс в этой зоне Абаскаль в последнее время делает ставку на Пруцева», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По мнению Кечинова, Зобнину будет тяжело попасть в основу при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале.

Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 13 матчей в рамках Российской премьер-лиги.