Агент сравнил Пиняева и Салтыкова

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение о переходе полузащитника самарских «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в московский «Локомотив». Игрок присоединится к «железнодорожникам» по окончании сезона-2023/2024.

«Мне он очень нравится! Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель. Никита - сильный полузащитник, все данные - при нем. У него должно получиться в «Локомотиве», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

О трансфере 19-летнего хавбека в московский клуб было объявлено 10 января.

В нынешнем сезоне Салтыков поучаствовал в 21 поединке за «Крылья Советов». Полузащитник забил четыре мяча и отдал пять ассистов.