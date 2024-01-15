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Агент дал совет «Спартаку» по Джикии

15 Января 2024 • 11:16 Комментировать

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии, потерявшего место в составе московского «Спартака».

«Я бы на месте москвичей сохранил Георгия. На мой взгляд, Джикия еще пару сезонов может приносить пользу «красно-белым». Я бы его переподписал», - приводятся слова Сафонова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Георгий защищает цвета «народной команды» с января 2017 года. В нынешнем сезоне Джикия сыграл девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце мая текущего года.

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