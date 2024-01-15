В «Оренбурге» высказались о трансфере Веры в «Коринтианс»

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», высказался касательно возможного перехода полузащитника Лукаса Веры в бразильский «Коринтианс».

«Пока не было контактов с «Коринтиансом» по Вере. Готовы ли мы с ним расстаться? Если договоримся, то почему нет? Главное, чтобы устроило нас и тот клуб», - передает слова функционера «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что интерес к Лукасу проявлял московский «Локомотив», однако сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел 17 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативных паса.