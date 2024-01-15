«Спартак» может подписать полузащитника из Англии

Малийский полузащитник Адама Траоре, выступающий за английский «Халл Сити», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

По сведениям источника, в услугах 28-летнего игрока заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ. Среди претендентов на африканца называются московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также самарские «Крылья Советов».

Речь идет о возможном летнем переходе Траоре на правах свободного агента. Агент игрока запрашивает для своего клиента оклад в размере 800 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Адама провел 21 поединок за «Халл», отметившись двумя голами и одной результативной передачей.