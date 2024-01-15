Семак высказался об уходе Ренана и Чистякова

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход из команды двух игроков – защитников Роберта Ренана и Дмитрия Чистякова.

«В аренду ушел Роберт Ренан. Мы пошли навстречу ему, отпустили. То же самое касается и Димы Чистякова, он хочет получать больше игровой практики», - приводит слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Ренан ушел в аренду в бразильский «Интернасьонал», а Чистяков перебрался в «Сочи».

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.