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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов может покинуть ЦСКА - на форварда претендуют три клуба

15 Января 2024 • 09:27 Комментировать

Форвард сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов может уехать в Европу. Как сообщает Fotomac, у футболиста есть несколько вариантов трудоустройства в турецкой Суперлиге.

Заинтересованность в подписании нападающего проявляют стамбульские «Фенербахче» и «Галатасарай», а также «Трабзонспор». Клубы хотят оформить переход россиянина в зимнее трансферное окно.

Трудовое соглашение 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитано до конца июня 2024 года. Рыночная стоимость Фёдора оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел 18 матчей. Нападающий отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

ЦСКА назвал состав на зимний сбор

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