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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик оценил место ЦСКА в РПЛ

15 Января 2024 • 09:20 Комментировать

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Провал ли восьмое место ЦСКА? В турнирной таблице РПЛ совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА - большая неудача», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

«Армейский» клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Премьер-лига возобновится в начале марта. В первом матче после зимней паузы подопечные Владимира Федотова встретятся с «Оренбургом» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иржи Ярошик
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