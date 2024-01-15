Ярошик оценил место ЦСКА в РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Провал ли восьмое место ЦСКА? В турнирной таблице РПЛ совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА - большая неудача», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

«Армейский» клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Премьер-лига возобновится в начале марта. В первом матче после зимней паузы подопечные Владимира Федотова встретятся с «Оренбургом» на своем поле.