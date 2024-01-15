Лещук высказал мнение о «Слове пацана»

Страж ворот московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о нашумевшем российском сериале «Слово пацана».

«Смотрел «Слово пацана». Хорошо снят, интересный сюжет, только последняя серия разочаровала. Думаю, даже если молодёжь посмотрит, ничего страшного не будет. Сейчас другие времена», - приводит слова голкипера Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лещук провел 11 поединков за «бело-голубых», в которых пропустил 14 голов. После 18 туров чемпионата страны московская команда набрала 32 балла и занимает третье место в турнирной таблице.