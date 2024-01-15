Де Брёйне берётся за дело, Винисиус жестит с «Барселоной», Головин и Кузяев ассистируют

Полезный дебют Вернера

21-й тур Английской премьер-лиги оказался поровну поделён между прошлым уик-эндом и следующим. «Манчестер Сити» уже повстречался с «Ньюкаслом» – и в добавленное время вырвал победу. Здорово сработали замены Гвардиолы во втором тайме – набирающий обороты после травмы де Брёйне забил и отдал, а молодой Бобб отметился как раз победным голом на 90+1-й минуте. Кстати, де Брёйне вышел на третье место по числу голевых передач в чемпионате Англии (103), обойдя Лэмпарда.

«Тоттенхэм» дважды отыгрывался в гостях у «МЮ», но выйти вперёд не сумел, хотя атаковал больше. Поэтому ничья 2:2. Вернер в дебютном матче за «шпор» отметился ассистом, а Рэшфорд забил на «Олд Траффорд» впервые с мая. И впервые с сентября после травмы сыграл Лисандро Мартинес. «Астон Вилла» в гостях поделила очки с «Эвертоном». Получается, из топов в 21-м туре АПЛ победил только «Манчестер Сити». «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют на новых выходных.

Вялая «Жирона» и разрывной «Реал»

Куцым получился и 20-й тур чемпионата Испании. Матчи мадридских «Реала» и «Атлетико», а также «Барселоны и «Осасуны» были перенесены на конец января-начало февраля из-за их участия в Суперкубке Испании. Венцом этого краткосрочного турнира в Саудовской Аравии стало «эль класико», где «Реал» разнёс «Барселону» с крупным счётом.

Героем финала стал Винисиус Жуниор, установивший два достижения относительно «эль класико» в XXI веке. Он оформил в этом плане самый быстрый хет-трик и первым забил два мяча в стартовые десять минут матча. И «Барселона» не может кивать на удаление Араухо, поскольку оно случилось, когда она уже горела с итоговым счётом 1:4.

Во время отлучки «Реала» «Жирона» выбралась на первое место чемпионата Испании, очень скромно удержав ничью в гостях с главным аутсайдером «Альмерией». Можно сказать, что команда Мичела сотворила сенсацию со знаком «минус». И теперь по потерянным очкам она уже уступает «Реалу» два балла.

В баскском дерби сошлись два представителя еврокубковой зоны. «Атлетик» из Бильбао спокойно справился с «Реал Сосьедадом» – правда, в концовке чуть расслабился и позволил сопернику размочить счёт. Захарян со старта безуспешно отыграл чуть больше часа. Впрочем, главный тренер «бело-голубых» Альгуасиль заявил, что всё равно верит в хорошие перспективы Захаряна на правом фланге.

Поздний «Байер» и спаситель Салах

Головин и Кузяев оформили по голевой передаче, но результат у «Монако» и «Гавра» был разный. Первые проиграли «Реймсу», а вторые обыграли «Лион». «ПСЖ» победил «Ланс», больше тайма проведя в большинстве. Мбаппе сначала сделал голевой пас, а в концовке забил сам. «Ницца» проиграла «Ренну», и поэтому отрыв «ПСЖ» вырос до восьми очков.

В чемпионате Италии миланский «Интер» на сей раз не стал ходить по лезвию ножа, в отличие от предыдущего матча с «Вероной». «Нерадзурри» уверенно разгромили в гостях «Монцу», накидав ей пять мячей. «Милан» победил «Рому» с дебютным голом Адли за «россонери» и «голом+пасом» Жиру. «Ювентус» сыграет против «Сассуоло» во вторник.

Пощекотал нервы своим поклонникам «Байер». «Аптекари» ничего не смогли забить середняку «Аугсбургу» в основное время, зато всё-таки отличились в добавленное. Это Паласиос сохранил команде Хаби Алонсо четырёхочковое преимущество над «Баварией». Та крупно справилась с «Хоффенхаймом» благодаря дублю Мусиалы и голу Кейна.

Стартовали Кубки Африки и Азии. Из неожиданных результатов оттуда стоит отменить ничью Нигерии с Экваториальной Гвинеей и поражение Ганы от Кабо-Верде. А также ничью с Мозамбиком, которую Египту вытянул Салах в концовке с пенальти. На африканском форуме три сенсации в четырёх матчах, тогда как на азиатском пока что вроде всё ровно.

Кирилл Иванцов