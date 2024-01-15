Хомуха прокомментировал переход Чистякова в «Сочи»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал переход защитника Дмитрия Чистякова в «Сочи» на правах аренды.

«Если «Сочи» необходим опытный защитник, тогда Чистяков пригодится. Он не без греха действует в обороне. У Дмитрия большой опыт игры в Премьер-Лиге. Чистяков принесет пользу «Сочи», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Дмитрий Чистяков присоединился к «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей в рамках всех турниров в составе «Зенита».