Гранат: Было бы интересно увидеть клуб РПЛ в Суперлиге

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат оценил возможность участия российского клуба в европейской Суперлиги.

«Еврокубки нам в ближайшее время не светят, поэтому всем российским болельщикам было бы интересно увидеть хотя бы одну команду РПЛ в Суперлиге», – приводит слова участника ЧМ-2018 «РБ Спорт». Также Гранат отметил, что он против проекта Суперлиги, выделив в качестве аргумента в пользу своего мнения тяжёлый график футболистов.

Напомним, что ранее Европейский суд признал действия УЕФА и ФИФА в адрес организаторов Суперлиги в 2021 году незаконными.