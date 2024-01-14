Новиков: С нынешним составом ЦСКА будет претендовать только на третье место

Бывший вратарь столичного ЦСКА Валерий Новиков высказался о трансферной кампании «красно-белых».

«В ЦСКА собрался качественный тренерский штаб, который разберётся в ситуации, я в этом уверен. Состав неплохой, но с таким подбором исполнителей в этом сезоне максимально можно рассчитывать на третье место. ЦСКА нужно усиление в каждую линию, кроме вратарской разве что», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По мнению Новикова, отставание от «Динамо» в четыре очка нынешний состав «красно-синих» способен ликвидировать, отметив при этом, что на более серьёзные цели команде претендовать не удастся.

Напомним, что после 18-ти туров ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.