Игнашевич прокомментировал подписания Арбузова и Лисаковича

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич оценил подписания Ярослава Арбузова и Виталия Лисаковича.

«Что касается Ярослава, то это молодой и перспективный игрок. Поэтому ждем от него здесь и сейчас, но и рассчитываем на него в будущем. Что касается Лисаковича, то Виталий — мастер. Мы ждем от него, что он вернет потерянные кондиции», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Игнашевич отметил, что рассчитывает на помощь Лисаковича во время весенней части сезона.

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «Балтика» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков.