Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «По потенциалу Круговой будет основным игроком ЦСКА, он достойный футболист» эксклюзив

14 Января 2024 • 23:40 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Даниил Круговой может оказаться в ЦСКА.

«Безусловно, «Зенит» разберётся с этим вопросом. Это касается и Кругового, и всех других, кто покинет «Зенит». «Зенит» покинут лишь те, в ком клуб не заинтересован. Если на футболиста рассчитывают, то он останется. Я считаю, что уход Кругового не станет потерей для «Зенита».

Когда футболист не так часто играет, его уход практически не будет заметен для команды. Так было всегда. Есть группа людей, которые постоянно играют 90 процентов всего времени. Вот их уход всегда ощутим. А уход запасного игрока обычно проходит безболезненно. По потенциалу Круговой будет основным игроком ЦСКА. Он достойный футболист. Среди россиян он один из лучших на своей позиции. Просто в «Зените» на этом амплуа очень серьезная конкуренция», - сказал Лепёхин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Константин Лепёхин Даниил Круговой ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола Хави рассказал, что думает об Анчелотти В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо «Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
14 Января
23:54 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Было бы интересно увидеть клуб РПЛ в Суперлиге
23:44 · Россия. Премьер-лига
Новиков: С нынешним составом ЦСКА будет претендовать только на третье место
23:25 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич прокомментировал подписания Арбузова и Лисаковича
23:07 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Уход Чистякова в «Сочи» не станет проблемой для «Зенита»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Попов: Роналдо может стать одним из открытий РПЛ в 2024 году
22:36 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин: «Если Круговой уходит из «Зенита», значит, он там не нужен»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: ЦСКА может спокойно отпустить Кучаева
22:24 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил переход Чистякова в «Сочи»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Чалову нет смысла менять Россию на Турцию
22:06 · Россия. Премьер-лига
Семак: Теоретически к нам могут присоединиться один-два игрока
21:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
21:18 · Россия. Премьер-лига
Семак — об Артуре: Мы закрыли позицию Малкома
21:08 · Россия. Премьер-лига
Семак — об Ахметове: Мы давно следили за ним
21:02 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о трансфере Нино
20:32 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Зенита» Артур: Хочу и здесь стать чемпионом
Все новости
Рекомендуем