Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Даниил Круговой может оказаться в ЦСКА.

«Безусловно, «Зенит» разберётся с этим вопросом. Это касается и Кругового, и всех других, кто покинет «Зенит». «Зенит» покинут лишь те, в ком клуб не заинтересован. Если на футболиста рассчитывают, то он останется. Я считаю, что уход Кругового не станет потерей для «Зенита».

Когда футболист не так часто играет, его уход практически не будет заметен для команды. Так было всегда. Есть группа людей, которые постоянно играют 90 процентов всего времени. Вот их уход всегда ощутим. А уход запасного игрока обычно проходит безболезненно. По потенциалу Круговой будет основным игроком ЦСКА. Он достойный футболист. Среди россиян он один из лучших на своей позиции. Просто в «Зените» на этом амплуа очень серьезная конкуренция», - сказал Лепёхин.