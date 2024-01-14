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Лепёхин: Уход Чистякова в «Сочи» не станет проблемой для «Зенита»

14 Января 2024 • 23:07 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о переходе Дмитрия Чистякова в «Сочи» до конца нынешнего сезона.

«Уход Чистякова не станет проблемой для команды. Вероятно, ему хотят дать игровую практику, чтобы затем решить его дальнейшую судьбу. Если человек не проходит в состав, то это вполне разумно», - заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, этот уход не станет проблемой для «сине-бело-голубых», предположив, что сделка была согласована с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Напомним, что Дмитрий Чистяков официально стал игроком «Сочи» в воскресенье, 14 января. В составе «Зенита» защитник выступает с 2020 года, проведя восемь матчей в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Дмитрий Чистяков Константин Лепёхин ещё теги
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