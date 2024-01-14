Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Даниил Круговой может оказаться в ЦСКА.

«Я бы не сказал, что его уход не станет потерей для «Зенита». Мне очень нравится Круговой. Если бы ему больше доверяли, он бы вырос ещё сильнее. Для Даниила уход - это большой шаг. Очень важный этап для развития. Причем неважно в какой клуб: ЦСКА или «Краснодар», о котором тоже говорят.

Для любой команды РПЛ приобретение Кругового - это отличное усиление. Я считаю, что Круговой - один из сильнейших российских футболистов на своей позиции. Он достаточно быстрый, достаточно забивной форвард. Очень интересно он играет», - сказал Деменко.