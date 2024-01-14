Попов: Роналдо может стать одним из открытий РПЛ в 2024 году

Полузащитник «Ботева» Ивелин Попов, выступавший ранее за «Ростов», оценил перспективы новичка «жёлто-синих» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса.

«У него есть все, чтобы стать одним из открытий российского футбола в 2024 году. Я знаю требования Валерия Карпина и думаю, что Роналдо очень хорошо подходит к его стилю и сможет отлично приспособиться к российскому футболу», — приводит слова полузащитника «РБ Спорт».

По его мнению, скорость, техника, игра на втором этаже, а также тактическая грамотность при оборонительных действиях позволят Роналдо проявить себя в России.

Напомним, что Роналдо присоединился к «Ростову» в январе текущего года, перейдя из болгарского «Левски».