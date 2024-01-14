Виталий Калешин: «Если Круговой уходит из «Зенита», значит, он там не нужен»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин оценил слухи о возможном переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в состав «быков».

«Если Круговой уходит из «Зенита», значит, он там не нужен. Я не смотрю все игры, но я знаю Данила, знаю его качества. Это достаточно неплохой футболист, из него может вырасти хороший защитник», - приводит слова Калешина Metaratings.ru.

По его мнению, «Зенит» не отдаст своего игрока прямому конкуренту в борьбе за чемпионство. Также Калешин выразил мнение, что Круговой сильнее нынешнего основного защитника «быков» Лукаса Оласы.

Напомним, что Данил Круговой является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей в рамках всех турниров.