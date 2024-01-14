Пономарёв: ЦСКА может спокойно отпустить Кучаева

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном уходе полузащитника Константина Кучаева из столичного клуба.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что игрока можно спокойно отпускать, к тому же он часто травмировался, да и на поле выглядит, как бабочка или мотылёк.

«Играет где-то на подхвате все время, неплохая техника владения мячом присутствует, но всего остального у него нет, физика отсутствует абсолютно», - приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня.

В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых не смог отметиться результативными действиями.