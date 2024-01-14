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Бышовец оценил переход Чистякова в «Сочи»

14 Января 2024 • 22:24 Комментировать

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о переходе защитника Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Что касается его перехода в «Сочи», это хороший шанс восстановить необходимое реноме и представление о Чистякове и его потенциале», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По мнению Бышовца, Дмитрий не смог реализовать свой потенциал в составе «сине-бело-голубых», где футболист не стал игроком основного состава.

Напомним, что в воскресенье, 14 января, Чистяков официально присоединился к «Сочи». В составе клуба из Олимпийской столицы игрок проведёт вторую часть нынешнего сезона.

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