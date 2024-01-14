Пономарёв: Чалову нет смысла менять Россию на Турцию

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном трансфере нападающего столичного клуба Фёдора Чалова в «Трабзонспор».

Экс-игрок сборной СССР отметил, что форварду нет смысла уезжать в Турцию, ведь он больше нигде не заиграет так, как в составе «армейцев».

«Здесь он на чистых мячах играет, он форвард непробивного такого плана. Так что не надо за границу уезжать, лучше пусть до конца в ЦСКА будет, как Акинфеев», - приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, что контракт 25-летнего форварда со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего календарного года.