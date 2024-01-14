Семак: Теоретически к нам могут присоединиться один-два игрока

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных переходах до конца зимнего трансферного окна.

Специалист отметил, что, возможно, будут один-два трансфера «на выход».

«Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что питерский клуб пополнили Нино, Педро, Артур, а также Ильзат Ахметов, а в аренду в «Сочи» до конца нынешнего сезона был отправлен защитник Дмитрий Чистяков.