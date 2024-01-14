Деменко назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал, какие команды будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что сейчас между «быками» и «Зенитом» есть разница в два очка, поэтому одна игра может изменить всё, но есть и другие претенденты, к тому же ещё точно неизвестны, какие будут трансферы у клубов.

«Концовка чемпионата будет интересной.

В мой список фаворитов входят «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Вот эти команды будут действительно бороться»,- приводит слова Деменко Betonmobile.ru.