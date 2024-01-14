Семак — об Артуре: Мы закрыли позицию Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке питерской команды Артуре.

Специалист отметил, что летом «сине-бело-голубые» не смогли подписать игрока на позицию правого вингера, которая была проблемной, ведь на ней выступали игроки для которых она была не профильной.

«Для нас это дополнительная опция в тактических схемах, которую мы использовали раньше», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что команда с берегов Невы выкупила форварда у «Палмейраса» за 15 миллионов евро. Он заключил долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.