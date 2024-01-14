Семак — об Ахметове: Мы давно следили за ним

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о трансфере полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

Специалист отметил, что в команде за ним давно наблюдали, к тому же у него истекал контракт, поэтому была определенная сумма для выкупа.

«Он может выступать и в центре поля, и на фланге — у него есть опыт выступления на разных позициях. Это игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» заплатил «Краснодару» за россиянина 850 тысяч евро. Контракт был подписан до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон.