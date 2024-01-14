Семак высказался о трансфере Нино

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о трансфере защитника Нино.

Специалист отметил, что бразилец является очень качественным игроком, который способен добавить конкуренцию в оборонительную зону, к тому же это было очень выгодное предложение по сумме, которым команда и воспользовалась.

«Сейчас у нас появилась очень хорошая конкуренция в обороне, и мы смогли дать возможность получить игровую практику и Ренану, и Чистякову», - приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Сумма трансфера из «Флуминенсе» составила пять миллионов евро. Контракт подписан до лета 2028 года.