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Новичок «Зенита» Артур: Хочу и здесь стать чемпионом

14 Января 2024 • 20:32 Комментировать

Новичок «Зенита» Артур высказался о переходе в питерскую команду.

Форвард отметил, что хотел бы выиграть Российскую премьер-лигу.

«В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше — десять лет подряд», - цитирует Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что нападающий в составе «Палмейраса» стал победителем чемпионата Бразилии в прошлом году.

Сумма трансфера игрока составила 15 миллионов евро, а контракт был подписан до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур
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