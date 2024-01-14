Новичок «Зенита» Артур: Хочу и здесь стать чемпионом

Новичок «Зенита» Артур высказался о переходе в питерскую команду.

Форвард отметил, что хотел бы выиграть Российскую премьер-лигу.

«В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше — десять лет подряд», - цитирует Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что нападающий в составе «Палмейраса» стал победителем чемпионата Бразилии в прошлом году.

Сумма трансфера игрока составила 15 миллионов евро, а контракт был подписан до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.