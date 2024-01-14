«Сочи» не получил право выкупа Чистякова

В воскресенье было официально объявлено о переходе защитника Дмитрия Чистякова из «Зенита» в «Сочи». «Барсы» арендовали 30-летнего футболиста у питерского гранда до конца текущего сезона.

Согласно информации Metaratings, в соглашении по аренде Чистякова между «Зенитом» и «Сочи» не прописана опция выкупа.

Как известно, после восемнадцати сыгранных туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги с 11 очками в кармане. Весной команда будет стараться подняться выше и сохранить прописку в элите российского футбола.

Добавим, что чемпионат России возобновится через семь недель.