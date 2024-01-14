Ярошик высказался о возможном возвращении в Россию

Экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможном возвращении тренировать в Россию.

Специалист отметил, что не может говорить «нет», так он работал в уральской команде в не самое лучшее время из-за политической ситуации в мире.

«Но это работа, я футбольный тренер, поэтому я согласился. И сейчас, если будет интересное предложение из России, буду рассматривать», - приводит слова Ярошика «Чемпионат».

Напомним, что 46-летний специалист возглавил «Оренбург» в июне прошлого года и продержался на своём посту два месяца. Под его руководством команда провела семь игр, в которых потерпела пять поражений.