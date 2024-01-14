Ярошик: Я готов снова начать работать

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик ответил на вопрос, готов ли вернуться на тренерский мостик.

Чешский специалист отметил, что готов снова приступить к работе и рассматривают разные варианты своего возвращения, но пока он не готов раскрывать детали.

«Если вдруг не получится найти работу, пойду на стажировку. Это ведь тоже хорошо для набора опыта», - приводит слова Ярошика «Чемпионат».

Напомним, что 46-летний специалист возглавил уральский клуб перед началом нынешнего сезона, но уже в августе был отправлен в отставку после семи проведенных игр, в которых удалось добиться всего лишь одной победы.