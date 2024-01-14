Новичок «Зенита» Артур назвал свою любимую позицию на поле

Новичок питерского «Зенита» Артур рассказал, какую позицию больше предпочитает на поле.

Бразилец выделил позицию правого крайнего нападающего, так как он чаще всего выступал именно на этом фланге.

«Но, разумеется, меня могут использовать и в центре поля, и на левом краю, но любимая зона — справа в атаке», - приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 25-летний футболист пополнил стан команды с берегов Невы в зимнее трансферное окно, перейдя из «Палмейраса» за 15 миллионов евро, подписав долгосрочный контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.