​Ринат Билялетдинов: Пиняев не готов к Европе

Известный тренер Ринат Билялетдинов оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева. Билялетдинов не считает, что Пиняев уже готов к переезду в статусный европейский чемпионат.

«Я бы не сказал, что Пиняев созрел для переезда в Европу. Ему нужна стабильность. Нужно пообщаться с Сергеем, чтобы понять, повзрослел ли он. Пиняеву надо играть на стабильном уровне ещё год или два, чтобы перейти в европейский клуб», - цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Сергей Пиняев поучаствовал в 25 матчах «Локомотива». На счету полузащитника два гола и пять результативных передач на партнёров. На текущий момент «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 19-летнего Пиняева в 8 миллионов евро.