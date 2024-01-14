Григорян — о Мелкадзе: Он обладает высоким потенциалом и всегда был нападающим с талантом

Российский специалист Александр Григорян высказался о форварде Георгие Мелкадзе, который прекратил сотрудничество с «Сочи» и стал свободным агентом.

Наставник отметил, что всегда считал, что нападающий обладает высоким потенциалом с большим талантом.

«Во время совместной работы в «Тамбове» провел один из самых ярких сезонов. У меня нет никаких сомнений в его таланте», - приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что 26-летний футболист может пополнить ряды «Динамо» Батуми, которое в следующем сезоне будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.