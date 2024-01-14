​Агент: «Чистяков уже на пути в Сочи»

В воскресенье было объявлено о том, что защитник Дмитрий Чистяков переходит из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Андрей Талаев, агент 30-летнего футболиста, сообщил, что футболист уже едет в расположение нового клуба.

«Дмитрий на уже на пути в Сочи. В ближайшее время он вылетит туда», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

В первой части сезона 2023/2024 Дмитрий Чистяков поучаствовал в восьми матчах «Зенита». Результативными действиями защитник не отмечался.

Добавим, что на текущий момент, после восемнадцати туров, «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.