Агент: Джорджевич покинет «Сочи»

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игор Глушевич высказался о будущем своего клиента в клубе.

«Лука Джорджевич договорился с «Сочи» покинуть клуб в качестве свободного агента, если он найдет для себя подходящую команду, которая ему понравится», - приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Контракт 29-летнего форварда с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Джорджевич принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

Сегодня, 14 января, «Сочи» объявил о расторжении контрактов с нападающими Георгием Мелкадзе и Иваном Игнатьевым.