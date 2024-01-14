Нападающий Георгий Мелкадзе пополнит ряды грузинского клуба «Динамо» Батуми на правах свободного агента, об этом сообщает Georgian Footy.

Напомним, что сегодня, 14 января, 26-летний футболист прекратил сотрудничество с «Сочи», за который воспитанник московского «Спартака» выступал с 2022 года, по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем сезоне команда из Батуим стала победителем чемпионата Грузии, тем самым получив путёвку в квалификацию Лиги чемпионов на следующий сезон. Также «Динамо» дошло до финала национального Кубка, но уступило столичному «Сабуртало» со счётом 0:1.