Нападающий Иван Игнатьев больше не является игроком футбольного клуба «Сочи», об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что трудовое соглашение с форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Контракт был рассчитан до лета 2025 года.

25-летний футболист выступал за сочинский клуб с лета прошлого года, пополнив её на правах свободного агента.

В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 18 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Ранее воспитанник «Краснодара» выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и московский «Локомотив».